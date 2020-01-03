В 2019 году Нацбанк Украины купил рекордное за 14 лет количество валюты — 7,9 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

За всю историю независимой Украины это второй по масштабности выкуп инвалюты.

Больше НБУ выкупил лишь в 2005 году - 10,5 млрд долл.

Если говорить о 2018 годе, то тогда НБУ удалось купить лишь около 1,5 млрд долларов.

Причин, по которым был избыток иностранной валюты на рынке, несколько:

- иностранцы начали активнее интересоваться облигациями в гривне

- было привлечено внешнее финансирование

- Украина наращивает обороты экспорта

В НБУ считают, что такая ситуация на финансовом рынке — это результат реформ, которые проводились последние несколько лет. Сейчас страна восстанавливает макрофинансовую стабильность.





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