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Транзит газа через украинскую ГТС снизился более чем в пять раз
03.01.2020 19:27
Транзит российского природного газа через ГТС Украины значительно сократился Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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