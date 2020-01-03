В Минсоцполитики разъяснили, может ли человек получать субсидию не по месту прописки.

Такая информация появилась на странице министерства в Facebook.

“Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии“, – говорится в сообщении.

Также в Министерстве акцентировали, что при начислении льгот учитывается доход всех членов семьи, даже если они прописаны в другом месте.

Например, если муж и жена проживают в одном доме, но кто-то из-них прописан в другом месте, то доходы при начислении субсидии будут учитывать каждого. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

“Таким образом, субсидия назначается и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет“, – говорится в сообщении.

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