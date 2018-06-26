У недореспублики, недоразумения из трех букв, есть единственный курорт — Седово. Хотя… Курортом это назвать сложно, сейчас объясню почему.

Начнем с того, что для того, чтобы проехать типа на курорт, чтобы потратить свои деньги, ты должен проехать через блок-пост орков, который не хуже, чем обыкновенный, типа как в Майорске. Граждане русофобы, подскажите пожалуйста ватке, сколько блок-постов стоит при въезде в Одессу? Ну а пока ватаны доказывают пользу от блок-постов, я продолжу.

Кстати, кроме блок-поста при въезде на курорт дыныры, на котором непонятного вида дебилоиды с оружием ищут танки в сумках и минометы в задних карманах у гражданских, у Седово есть еще 2 преимущества, от которых в Бердянске, Египте и Турции тупо бьются в истерике, ибо ну не могут предоставить такие услуги как … Комендантский час и отсутствие МТС.

Как вам такое, рабы Америки? Чтобы потратить бабло свое, холоп в оккупации должен пройти проверку через блок-пост, а когда приедет тратить деньги, то комендантский час — это то, что навсегда запомнится отдыхающему. Солнце, море, патрули, вечером по улице без паспорта не ходи. Слышите вой на улице? Это турецкие отельеры кричат, ибо они до такой услуги не додумались.

Также, вместо аниматоров и бесплатных завтраков, в Седово есть бесплатный квест, который называется — найди точку, где ловит МТС. В жопу бесплатный вай-фай, это прошлый век. Супер сервис — это когда ты тихонько узнаешь у местных, на каком холмике или бугорочке ловит МТС. Феникс не предлагать, ибо это не мобильная связь, а дерьмо, об этом открыто говорят даже самые идейные ватаны. Да, пеникс ловит в Седово, но когда ты с раза надцатого дозваниваешься, а разговор постоянно прерывается и ты опять должен набирать надцать раз, чтобы кудысь дозвониться — это мобильное нае*алово, но не связь.

На днях на курорте для холопов сгорел пансионат, если кто не в курсе. Пансионат назывался «У дяди Феди». Ватные типа сми набрехали о проводке и т. д, но было все намного прозаичнее и дебильнее. Сейчас расскажу реальную версию событий.

Дело было так. Заехало к в пансионат ваааще мегакрутое никто в камуфляже и сняло 2 вип-номера на втором этаже. (Скажите вслух громко: я жил в вип номере на курорте с комендантским часом — и попробуйте не заржать.) После успешного заселения началось что? Бухалово началось, ху*и еще на море ехать, если ты рюцкагаварясчий и ненавидишь биндер.

Асвабаждали орки бутылки от водки три дня и три ночи, вместе с женами истребляли они огненную воду, которая не должна никогда попасть в руки солдатам НАТО. В общем, не жалели абпалченцы печень от слова совсем, отдыхали па-рюцки со всеми вытекающими, так сказать.

На четвертые сутки безпробудного пьянства, когда время было за полночь, приехали гости к абпалченцу. Кто может приехать в такое время? Прааавильно, не обычные холопы цивильные, а в камуфляже абизяны.

Отдыхала компания чисто по-русски: с пьяными криками в 2 часа ночи, песнями в стиле — мне слон станцевал на ухе ламбаду, но так как я жена сепара, то слушайте, ну и конечно с пьяными разборками и дракой по пьяне. После окончания запасов духовности в бутылках, начались семейные скандалы.

Одна из боевых абизян увидела то ли белку, то ли бобра, которые нагло и в открытую приставали к его жене. Отелло макеевского разлива занервничал и решил наказать неверную: взял пистолет и решил воспитать. Жона быдлоченца поняла простую вещь: нужно с низкого старта убегать, ибо, учитывая количество выпитого муженьком, жить ей осталось ну вообще недолго. И рванула жона в сторону дверей ближайших от пьяного в хлам идиота с пистолетом в руках.

Бухое быдло в форме рвануло доганять жону. Но, так как были магнитные бури и гололед на улице, быстро догнать не получилось неверную — православный чорт нае*нулся раз 5, пока пытался убегать за женой, чем вызвал бурный смех со стороны собутыльников.

Сепараст разнервничался. Очень разнервничался. И решил наказать жону, да так, чтоб запомнилось: дебилоид потопал за бензином, потом с канистры облил двери номера, где сидела его неверная самка, и поджег, ибо не пускала негодяйка его к себе, чтоб поговорить о грехах своих перед мужем.

Пока приехала пожарка, второй этаж уже во всю полыхал. Пьяный бык в форме сел в джип и поехал бухать дальше. Через сутки виновника пожара нашел так называемый собр дыныры. Но поджигателя дверей пришлось отпустить — оно якась ну очень большая шишка мыгыбы дыныры оказалась. Владельцу сгоревшего пансиона сказали писать в акте пожара, что мол причина возгорания — это плохая проводка и нарушение техники пожарной безопасности, а если шо не нравится — можно провести лето в прохладном духовном подвале.

Самое а*уенное то, что многие отдыхающие в этом же пансионате, остались тупо в трусах и в том, чем спали, а некоторые гражданские даже документы не успели забрать — все сгорело к е*еням из-за пьяного сепара.

Мораль: а как вы проводите лето без комендантского часа и без алкоголиков в военной форме? Думаю, вам такой сервис и не снился. Завидуйте молча.

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