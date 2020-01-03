|Зеленский получил 5 млн гривен роялти от "Квартала 95"
|03.01.2020 20:21
|
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.
Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.
Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен.
Напомним, за 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а за 2017 - 7,3 млн гривен.
Поделитесь статьей с друзьями