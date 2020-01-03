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Сегодня заработали новые счета для уплаты единого социального взноса
03.01.2020 20:39
Если оплата будет производиться на старые счета, то платеж не засчитают.

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Сегодня заработали новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN.

Об этом сообщает пресс служба Государственной налоговой службы Украины.

“С 03.01.2020 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты единого взноса и финансовых санкций по стандарту IBAN (29 буквенно-цифровых символов)“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, если средства будут перечислены на старые счета, то зачисляться они не будут — их отправят назад плательщику.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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