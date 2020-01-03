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Сотрудник канцелярии ГПУ попался на распространении наркотиков
03.01.2020 20:42
Правоохранители задержали специалиста канцелярии ГПУ по подозрению в сбыте наркотиков
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
подозрению
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канцелярии
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