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Сотрудник канцелярии ГПУ попался на распространении наркотиков
03.01.2020 20:42
Правоохранители задержали специалиста канцелярии ГПУ по подозрению в сбыте наркотиков Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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