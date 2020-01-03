Погода, Новости, загрузка...
МИД Украины сделало заявление касательно убийства Сулеймани
03.01.2020 21:00
МИД Украины заявило, что нужно предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести из-за убийства Сулеймани Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 