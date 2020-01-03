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МИД Украины сделало заявление касательно убийства Сулеймани
03.01.2020 21:00
МИД Украины заявило, что нужно предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести из-за убийства Сулеймани
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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