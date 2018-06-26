Лидер Раидкальнои парте, нардеп назвал олигарха Игоря Коломойского "пи*арасом", передает со ссылкой на .

Соответствующее видео опубликовал в Facebook его однопартиец, нардеп Андрей Лозовый.

Оба ехали в авто. Ляшко был за рулем.

"Этот вор украл у людей 6 миллиардов долларов за "Приват" и сейчас, подонок, скрывается на Женевском озере", - сказал он.

Также Ляшко похвастался, что пролоббировал закон о возвращении в государственное управление "" (42% акций принадлежит структурам Коломойского, Контрольным пакетом акций владеет " України")

"Когда я выиграю на президентских выборах, я из под-земли достану этих ворюг. Эти пи*арасты, миллиарды воруют, выводят", - добавил он.

На вопрос Лозового: "Какую вы СМС написали Коломойскому, когда он "мочил" прошлый раз?" Ляшко ответил: "Пошел на х*й, пи*арас. Так и написал. Кончиш под синагогой с протянутой рукой".

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