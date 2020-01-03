На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 5-10 м/с, днем кое-где 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -4…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

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