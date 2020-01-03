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Первый украинский город: в Харькове запустили услугу е-малятко
03.01.2020 21:18
Харьков стал первым городом, в котором запустили программу е-малятко
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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