Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области поддержал ходатайство стороны обвинения и оставил под арестом гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который принимал участие в военных действиях против Украины на стороне боевиков "ДНР". Следующее судебное заседание по делу Лусварги состоится 21 августа Фото: myrotvorets.center Сегодня состоялось судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Лусварги в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях.Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест бразильцу до 24 августа.Следующее судебное заседание по делу Лусварги состоится 21 августа, говорится в сообщении суда.25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации.17 августа 2017 года Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции.В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.4 мая 2018 года националисты из С14 задержали Лусварги на территории мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ МП и привели его в СБУ. В спецслужбе признали, что Лусварги находится на свободе, потому что ожидает решения суда, находясь под личным обязательством.7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области взял гражданина Бразилии под стражу на 60 суток. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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