Про сварку між принцом Вільямом і принцом Гаррі ми знаємо вже чимало подробиць, але в новому році герцогиня Кембриджська твердо має намір покласти край сімейним негараздам.







Дружина принца Вільяма вирішила почати налагоджувати відносини з неочевидного боку. Герцогиня хоче, щоб її діти більше часу проводили з сином принца Гаррі, якому зараз лише сім місяців. Інсайдер зазначив, що Кетрін висловила надію, що її бажання здійсниться. Наближене до пари джерело повідомило, що всі троє дітей герцогів Кембриджських в захваті від маленького Арчі.



Як і будь-які діти, вони занадто гучні і непосидючі, тому поки вони не могли багато часу перебувати поруч з малям.