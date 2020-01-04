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США нанесли новые авиаудары в Ираке: есть жертвы
04.01.2020 08:51
Авиаудары в Ираке - в результате новых атак США погибли шесть человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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