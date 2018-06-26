|СНБО, Кабмин и ВР готовятся снять ограничения на приватизацию государственных оборонных предприятий
|26.06.2018 18:22
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СНБО планирует разрешить приватизацию оборонных предприятий в УкраинеСовет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вместе с Кабинетом Министров и комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий.
Фото: unian.ua
Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов на брифинге во вторник в Киеве.
"Мы проводим активную работу с Кабинетом Министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, в частности привлечение зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - цитирует секретаря СНБО "Интерфакс-Украина".
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