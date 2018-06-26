СНБО, Кабмин и ВР готовятся снять ограничения на приватизацию государственных оборонных предприятий СНБО планирует разрешить приватизацию оборонных предприятий в Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вместе с Кабинетом Министров и комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий. Фото: unian.ua Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов на брифинге во вторник в Киеве. "Мы проводим активную работу с Кабинетом Министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, в частности привлечение зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство" , - цитирует секретаря СНБО "Интерфакс-Украина". Порошенко ввел в действие санкции против России

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