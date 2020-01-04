Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)", - говорится в сообщении.

7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях будет проходить Шествие звездарив.

В КГГА напомнили, что 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, вероятно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота». В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, вероятно ограничение или закрытие на вход станций метро «Крещатик», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Площадь Независимости».

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

- троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»;

- троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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