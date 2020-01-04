На Южно-Украинской АЭС произошло экстренное отключение одного из блоков - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
На Южно-Украинской АЭС произошло экстренное отключение одного из блоков
04.01.2020 09:45
На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили блок
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
блок
отключили
экстренно
аэс
южно-украинской
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->