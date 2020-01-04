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Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53 человек
04.01.2020 10:22
Наводнение в Индонезии - число жертв увеличилось до 53 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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