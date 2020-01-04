Погода, Новости, загрузка...
Восемь детей в реанимации. Стали известны подробности пожара в клубе под Тернополем
04.01.2020 10:28

После взрыва, приведшего к возгоранию в клубе села Угринов в Тернопольской области, восемь детей попали в реанимацию с ожогами. Очевидцы рассказали новые подробности ЧП, сообщает местное издание "20 хвилин".

Восемь детей в реанимации. Стали известны подробности пожара в клубе под Тернополем

После взрыва односельчане спасали детей самостоятельно. Несмотря на их усилия, восемь несовершеннолетних пострадали.Родители напуганы и не знают, что будет с их детьми. На момент взрыва в клубе находились школьники 7-11 классов. Они репетировали рождественское представление и играли в теннис.

"Мне позвонила соседка и сказала:

 

"Вызови скорую и вези малого в больницу, там в клубе взрыв случился. Дети с ожогами".

 

Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж.

 

Они все такие красивые и умные ребята, может, и имели с собой какую-то петарду, но разве из-за нее такой взрыв случился.

 

Больше ничего не знаю.

 

Ждем новостей из больницы", - рассказала мать одного из пострадавших Мария.

Сейчас все пострадавшие дети находятся в областной детской больнице в Тернополе.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 