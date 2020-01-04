|Восемь детей в реанимации. Стали известны подробности пожара в клубе под Тернополем
|04.01.2020 10:28
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После взрыва, приведшего к возгоранию в клубе села Угринов в Тернопольской области, восемь детей попали в реанимацию с ожогами. Очевидцы рассказали новые подробности ЧП, сообщает
После взрыва односельчане спасали детей самостоятельно. Несмотря на их усилия, восемь несовершеннолетних пострадали.Родители напуганы и не знают, что будет с их детьми. На момент взрыва в клубе находились школьники 7-11 классов. Они репетировали рождественское представление и играли в теннис.
Сейчас все пострадавшие дети находятся в областной детской больнице в Тернополе.