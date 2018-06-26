На севере Вьетнама продолжавшиеся несколько дней проливные дожди вызвали наводнения и сход оползней, которые привели к гибели 15 человек, еще 11 пропали без вести. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Сильные дожди обрушились на северные провинции Лайтяу, Лаокай, Хазянг и Тхайнгуен, спровоцировав наводнения и оползни, разрушившие дома, дороги и мосты. Разгул стихии привел к серьезным пробкам на дорогах и сказался на электроснабжении. В провинции Лайтяу стихия унесла жизни 12 человек, 11 пропали без вести, семеро пострадали.

В ведомстве сообщили, что экономический убыток от стихии к настоящему времени оценивается в 141 млрд вьетнамских донгов (примерно 6,23 млн долларов - ред).

Вьетнамское правительство уже потребовало от властей провинций направить основные силы на спасательные операции и восстановительные работы.



Как сообщал , во Вьетнаме в результате проливных дождей погибли семь человек.

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