На сайте Верховной Рады опубликована сравнительная таблица поправок в закон о продаже сельскохозяйственной земли 2178-10.

Это значит, что выполнены все формальные процедуры для второго чтения законопроекта.

По регламенту, текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения.

Значит, после появления сравнительной таблицы (то есть рассмотрения комитетом всех поправок), голосование может пройти уже в первый пленарный день работы Рады – 14 января.

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