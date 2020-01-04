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Киев будет встречать Рождество Шествием звездарей и концертами
04.01.2020 11:04
7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество.

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Как сообщает прессслужба КГГА, на Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие звездарей, участники которого уже традиционно выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами.

Продолжится празднование на Софийской площади рождественским концертом:

- 15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль «Калина»

- 16:40 Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня»

- 17:40 Веселые Вуйки

- 18:40 Folky Funky

- 19:40 СКАЙ

- 21:00 DJ

На Контрактовой площади также будут проходить праздничные народные гуляния.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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