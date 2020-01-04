Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

4 января в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных, Черниговской и Сумской областях днем ​​небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части кое-где гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на побережье морей и в Крыму 0-2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части до 7°.

5 января в Украине кое-где небольшой мокрый снег и дождь, 6 января в юго-восточных областях и в Крыму умеренный мокрый снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах Прикарпатья и восточной части кое-где гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 5 января в западных областях кое-где порывы 15-20 м/сек. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; ночью 6 января в западных и северных областях 1-6° мороза.

7 - 8 января преимущественно без осадков, лишь в северных и западных областях небольшой снег, днем с дождем.

Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 5-11°, днем 2-8° мороза.

По предварительным данным, 9-11 января на большей части территории страны мокрый снег и дождь, 12-13 января без осадков.

Температура ночью 0-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, на юге и крайнем западе до 5° тепла.

В Киеве 4 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​2-4° тепла.

По области температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

5 января кое-где небольшой мокрый снег и дождь, 6 января без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, ночью 6 января 1-6° мороза.

7- 8 января небольшой снег, днем ​​с дождем. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

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