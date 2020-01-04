СБУ открыло уголовное производство в отношении журналиста Владимира Бойко. Об этом рассказал сам Владимир Бойко.

В частности известно, что суд дал санкцию на обыски в его помещениях.

Сам Бойко связывает это уголовное производство со своей журналистской деятельностью и в частности статьей, где он прямо обвиняет СБУ в организации теракта в Харькове в феврале 2015 года и в кровавой провокации 31 августа 2015 под стенами парламента, в результате которого погибли четыре нацгвардийци.

Журналист прямо назвал офицера СБУ Дублика, как ответственного за эту кровавую акцию.

Теперь глава СБУ Баканов дал команду разобраться не с коллегами, а с журналистом-расследователем.

Напомним, Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными обвиняемых во взрыве на мирной ходе возле Дворца спорта и приговорил их к пожизненному заключению.

Однако их освободили под личное обязательство перед обменом пленными с Донбассом.

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Так, суд приговорил к пожизненному заключению троих человек - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. У них также конфискуют имущество.

При этом всем троим суд решил изменить меру пресечения с ареста на личное обязательство, поскольку они включены в списки на обмен с оккупированным Донбассом.

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице.

По подозрению в совершении теракта СБУ задержала трех жителей Харьковской области - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Им объявили о подозрении по статьям "террористический акт", "незаконное обращение с оружием".

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