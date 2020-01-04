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Военные испытали самолет Ил-76МД в Карпатах
04.01.2020 13:23
Вооруженные силы Украины испытали самолет Ил-76МД в Карпатах Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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