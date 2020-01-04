Военные испытали самолет Ил-76МД в Карпатах - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Военные испытали самолет Ил-76МД в Карпатах
04.01.2020 13:23
Вооруженные силы Украины испытали самолет Ил-76МД в Карпатах
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
ил-мд
карпатах
самолет
испытали
силы
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->