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В Ровенской области произошло столкновение трех авто: есть жертвы
04.01.2020 14:00
ДТП в Ровенской области - в результате столкновения трех авто погибли два человека Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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