В Ровенской области произошло столкновение трех авто: есть жертвы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Ровенской области произошло столкновение трех авто: есть жертвы
04.01.2020 14:00
ДТП в Ровенской области - в результате столкновения трех авто погибли два человека
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
авто
погибли
два
человека
трех
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->