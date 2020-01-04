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Епифаний рассказал о переносе Рождества
04.01.2020 14:19
Епифаний заявил, что переход на празднование Рождества 25 декабря, является преждевременным
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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