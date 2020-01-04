Украина будет экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украина будет экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года
04.01.2020 16:08
Украина до 2026 года будет производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
украины
коньяк
шампанское
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