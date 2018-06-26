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Королева Елизавета II одобрила Brexit
26.06.2018 18:30
Королева Елизавета II одобрила Brexit
Это финальная степень в принятии законопроекта
Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Королева Елизавета II одобрила Brexit Фото: reuters.com

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера нижней палаты общин Джона Беркоу.

Объявления о появлении так называемой королевской санкции - финальная степень в принятии законопроекта.

Напомним, парламент Великобритании одобрил правительственный законопроект о Brexit 21 июня.

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