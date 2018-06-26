Королева Елизавета II одобрила Brexit Это финальная степень в принятии законопроекта Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Фото: reuters.com Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера нижней палаты общин Джона Беркоу. Объявления о появлении так называемой королевской санкции - финальная степень в принятии законопроекта. Напомним, парламент Великобритании одобрил правительственный законопроект о Brexit 21 июня . Девять стран ЕС подписали соглашение о совместных силах военного реагирования

Парламент Великобритании принял законопроект о Brexit

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