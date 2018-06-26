|Королева Елизавета II одобрила Brexit
|26.06.2018 18:30
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Это финальная степень в принятии законопроектаКоролева Великобритании Елизавета II одобрила билль о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Фото: reuters.com
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера нижней палаты общин Джона Беркоу.
Объявления о появлении так называемой королевской санкции - финальная степень в принятии законопроекта.
Напомним, парламент Великобритании одобрил правительственный законопроект о Brexit 21 июня.
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