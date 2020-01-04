Охлобыстин оценил съемки Асмус в эротической сцене Известный российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал участие актрисы Кристины Асмус в эротической сцене в фильме «Текст». «Она дурочка. Может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу «Интерны» – она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», – заявил Охлобыстин в интервью на шоу «Морозова ХЗ». Он отметил, что Асмус входит в его «ближний круг общения», следовательно он готов защищать ее в любых ситуациях. «Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами потому, что говорят, что фильм «никакой». Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю», – добавил актер. Он пояснил, что не будет смотреть кинокартину, чтобы «не разочаровываться». В ноябре знакомый Кристины Асмус, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что актрисе пригрозили «кровавой расправой» из-за ее участия в эротической сцене. Сама Асмус жаловалась на травлю в социальных сетях. Она рассказала, что недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, «пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери». Харламов в ответ на это напомнил, что его жена – актриса, и в этом фильме она играет роль, которая предусмотрена в книге и необходима для сюжета. При этом он отметил, что сама картина не об этом. «Если из только фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль», — подчеркнул Харламов. Артист также отметил, что сцена никак не повлияла на его отношение к супруге и что он очень ею гордится. Как заявил Харламов, Кристина блистательно справилась с «очень крутой и сложной актерской задачей». Между тем, продюсер Ольга Леснова рассказала, что при съемке интимных сцен в российском кино используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. По ее словам, в сцене фильма «Текст» такая накладка была и у Асмус. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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