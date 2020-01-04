Об этом сообщает CNN.

"США направят дополнительные несколько тысяч военных на Ближний Восток на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб Касем Сулеймани", - говорится в сообщении.

В частности, планируется передислоцировать часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии - около 3 тысяч военнослужащих.

По словам представителей Пентагона, в течение последних 24 часов повышен уровень военный готовности всех военных подразделений США на Ближнем Востоке.

Также, по данным источников из Белого дома, специалисты отдела противодействия терроризму уже анализируют возможные варианты атак Ирана против США - и разрабатывают план ответных действий.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальных подразделений “Эль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Президент США Трамп лично отдал приказ об авиаударе.

В ответ духовный руководитель Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать “жестокой мести”.

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