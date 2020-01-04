Об этом народный депутат написал в Facebook.

"Какие этнические чистки мог распространять, например министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках подо Львовом? Ничего подобного не было. Да и позиции Бандеры и Мельника были противоположными. Если кто-то и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, вот только обвинил в антисемитизме весь польский народ. И мы здесь должны солидаризироваться с заявлениями польских чиновников об осуждении таких клеветнических российских оценок", - написал он.

Княжицкий отметил, что "мы по-разному относимся к различным воздействиям украинских исторических фигур, но всегда будем ценить борцов за свободу Украины".

По его словам, уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в Польше, а поляков украинцы считают самыми близкими приятелями между всех народов.

Как сообщал Укринформ, послы государства Израиль и Польши Джоэль Лион и Бартош Цихоцкий выразили обеспокоенность тем, что в Украине отмечают исторические события и чтят память лиц, которых, по их мнению, нужно "раз и навсегда осудить".

В частности, дипломаты отметили, что Львовский облсовет принял постановление об увековечении памяти Андрея Мельника и писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, а КГГА выставила на своей здания баннер с изображением Степана Бандеры.

Андрей Мельник - полковник армии Украинской Народной Республики, военный и политический деятель, один из ближайших соратников Евгения Коновальца. Организатор формации Сечевых Стрельцов в Киеве, один из организаторов Украинской военной организации. С 1938 года - председатель Провода ОУН, арестант немецких концлагерей. С 1945 года - в эмиграции. Борец за независимость Украины в ХХ веке.

Иван Липа (литературные псевдонимы - Петр Шелест, Иван Степовик) - украинский общественный и политический деятель, писатель, по специальности врач. Соучредитель тайного общества «Братство тарасовцев». Украинский комиссар Одессы (1917 год), член ЦК Украинской партии социалистов-самостийников, министр вероисповеданий УНР (1919 год).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира