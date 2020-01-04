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Парламент Ливии против военного сотрудничества с Турцией
04.01.2020 18:00
Парламент Ливии отказал в военном сотрудничестве с Турцией и поддержал обвинения в госизмене Сараджа
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
поддержал
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турцией
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