Русскоязычный телеканал для жителей Донбасса будут запущен 18 февраля и охватит около 80% региона. Об этом рассказала руководитель канала Елена Трибушная, передает "Детектор медиа" .

"Наша цель — объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь понимая, что почти 6 лет эти люди потребляли контент российских телеканалов… Мы хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами, хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог", - сказала она.

Трибушная уточнила, что сейчас есть возможности для вещания на 80% Донбасса. В будущем вещание канала планируют распространить и на территорию аннексированного Крыма.

"На первом этапе это будет развлекательно-информационный канал. Мы уже провели переговоры с медиагруппами о том, что они поделятся с нами контентом. Мы еще решаем, какой именно это будет контент и как мы его расставим в сетке", - добавила она.

"Для развенчания "мифов" о дискриминации русского языка на Украине, в принципе, не надо ни канал для ЛДНР создавать, ни денег из бюджета на тупую пропаганду тратить. Зеленский должен просто минские соглашения исполнить. Понимаете? Особый статус региону, который включает в себя право на языковое самоопределение, гарантируется этими соглашениями. Право на русский язык ЛДНР сами определят для себя и им, по большому счёту, плевать будет в случае реинтеграции, как на Украине дело с русским языком. Вы меня, здесь, в Киеве, убедите своей тупой пропагандой, что русский язык не подвержен дискриминации. А людей в Донбассе не надо считать тупее себя, тупых. Вместо решения гуманитарных проблем, они "мифы" развенчать решили." - Заявил политический аналитик Александр Скубченко.

Известный журналист и блогер Анатолий Шарий проанализировал основные достижения Елены Трибушной на предыдущем месте работы.

Напомним, 3 января стало известно, что в Украине с февраля запустят государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная. До назначеия женщина позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса, следовательно ее новая должность вызвала скандал в сети.

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