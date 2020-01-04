100 000 долларов - суд отпустил под домашний арест членов банды предполагаемого убийцы сына Соболева
04.01.2020 18:50
Печерский районный суд отпустил членов банды Юсупа Абуева, подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в «Telegram».
«Вчера, 3 января Печерский райсуд столицы выпустил на волю трех членов банды Юсупа Абуева, который обоснованно подозревается в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын Александр», — сообщил Мосийчук.
Члены банды были задержаны за вымогательство денег у депутата Киевского городского совета Алексея Новикова.
«Отец Межиева (одного из подозреваемых – прим. Ред.) прямо говорит, что освобождение сына под ночной домашний арест несмотря на то, что за него ходатайствовали одиозные экс-руководители Высшего хозяйственного суда Татьков и Емельянов, обошлось ему в 100 000 долларов», — подчеркнул Мосийчук.