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В СБУ задержали правоохранителей, которые сбывали информацию иностранным дипмиссиям
04.01.2020 18:55
Сотрудники СБУ поймали правоохранителей, сбывавших информацию иностранным дипмиссиям Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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