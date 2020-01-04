В Киеве, 27 февраля в рамках “форума мечтателей“ Dream Big Forum вступит известная писательница и бизнес-коуч Ирина Хакамада. Об этом сообщила компания-организатор на своей странице в Facebook.

“Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления.

Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично”, — говорится в сообщении компании. Ирина Хакамада - прежний российский оппозиционный политик, одна из номинантов на Нобелевскую премию мира в числе тысяч женщин планеты.

В 1995 году журналом “Time” была названа политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира.

Хакамада часто высказывалась в поддержку необходимости нормализации отношений с Украиной и одной из немногих публично признавала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира