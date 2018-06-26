Четырехкратная олимпийская призерка завершила карьеру. 31-летняя Дарья Домрачева собрала конференцию, на которой и объявила о своем решении, передает со ссылкой на .

"Я очень долго думала. Все время после окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и соединять это с профессиональной карьерой.

К сожалению, я не нашла оптимального решения, которое позволило бы соединять эти две важные сферы жизни для меня.

Это решение обдуманное. Конечно, нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру.

Время в большом спорте будет для меня незабываемым. Хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом, кто встретился мне и помогал на этом пути.

Пока конкретных планов нет. Хотелось бы отдохнуть от бешеного ритма, в котором я жила последние годы ", - передает слова белорусской спортсменки tribuna.com.

Дарья Домрачева - белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка (единственная между женщин-биатлонисток), двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь . Титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, а также первая в мире биатлонистка - четырехкратная олимпийская чемпионка, одержала три победы в личных гонках и одну в эстафете.

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