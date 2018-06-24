Фестиваль «Джаз на Днепре» приглашает посетителей! В2018 г. исполняется ровно 50 лет с момента появления на музыкальной карте страны полюбившегося многим фестиваля «Джаз на Днепре». Мы приглашаем Вас на праздник музыки, который состоится в городе Днепр 20-22 июля.В программе фестиваля джазовый марафон на Монастырском острове, бесплатные мастер-классы от мэтров джаза, музыкальная анимация для самых маленьких любителей музыки, открытый конкурс молодых исполнителей «Джаз на ПИРСе» и выступления музыкантов-легенд фестиваля «Джаз на Днепре».Не раскрывая многих подробностей задуманного, мы рады сообщить, что в "Джазе на Днепре" примут участие звёзды мировой величины: обладательница премий Грэмми и Тони - Ди Ди Бриджуотер, 17-летний гений органа Hammond Мэттью Витакер, культовый французский пианист Джекки Террассон, остромодный австралийский саксофонист, 3-кратный обладатель премии журнала Downbeat Трой Робертс.Программа основной сцены фестиваля на Монастырском острове 21 июля 2018 г.: Джазовый оркестр « Little band» п/у Владимира Марховского (Украина)

Михаил и Людмила Крымовы (Украина)

Трио Jacky Terrasson (Франция)

Jazz women band (США-Япония-Латвия-Украина)

Troy Roberts и NU-Jive (США-Австралия)

Allan Harris (США) Программа основной сцены фестиваля на Монастырском острове 22 июля 2018 г.: Победитель конкурса «Джаз на Пирсе-2018»

Дмитрий Логвин с новым проектом «Argentum» при участии Денисса Пашкевича (Украина-Латвия)

Квинтет Сильвестра Островского (Польша)

Paul Seedorenko Trio (Украина)

Группа DZ’OB (Украина)

Matthew Whitaker (США)

Dee Dee Bridgewater (США) Полная программа фестиваля «Джаз на Днепре» на сайте: https://jazz-dnepr.comЖДЕМ вас:20-22 июля2018 г. на Монастырском острове в Днепре - главная сцена (вход платный).20 июля на Фестивальном причале (вход свободный, вечер корифеев Джаза Днепра, конкурс финалистов Джаз на Пирсе, открытие фестиваля)Билеты от 250 грн. до 2000 грн. на 1 день. 250 грн. - специальный промо тариф для билетов в фан-зону, действует до 10.06. Потом фан-зона 300 грн.Покупка билетов https://jazz-dnepr.com/buy-ticketshttps://jazz-dnepr.com/buy-tickets Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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