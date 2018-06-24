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Фестиваль «Джаз на Днепре» приглашает посетителей!
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24.06.2018 15:09
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Фестиваль «Джаз на Днепре» приглашает посетителей! В2018 г.
исполняется ровно 50 лет с момента появления на музыкальной карте
страны полюбившегося многим фестиваля «Джаз на Днепре». Мы
приглашаем Вас на праздник музыки, который состоится в городе Днепр
20-22 июля.В программе фестиваля джазовый марафон на Монастырском
острове, бесплатные мастер-классы от мэтров джаза, музыкальная
анимация для самых маленьких любителей музыки, открытый конкурс
молодых исполнителей «Джаз на ПИРСе» и выступления
музыкантов-легенд фестиваля «Джаз на Днепре».Не раскрывая
многих подробностей задуманного, мы рады сообщить, что в "Джазе на
Днепре" примут участие звёзды мировой величины: обладательница
премий Грэмми и Тони - Ди Ди Бриджуотер, 17-летний гений органа
Hammond Мэттью Витакер, культовый французский пианист Джекки
Террассон, остромодный австралийский саксофонист, 3-кратный
обладатель премии журнала Downbeat Трой Робертс.Программа основной
сцены фестиваля на Монастырском острове 21 июля 2018 г.:
Программа основной сцены фестиваля на Монастырском острове 22 июля
2018 г.:
- Джазовый оркестр « Little band» п/у Владимира Марховского
(Украина)
- Михаил и Людмила Крымовы (Украина)
- Трио Jacky Terrasson (Франция)
- Jazz women band (США-Япония-Латвия-Украина)
- Troy Roberts и NU-Jive (США-Австралия)
- Allan Harris (США)
Полная программа фестиваля «Джаз на Днепре» на сайте:
https://jazz-dnepr.comЖДЕМ вас:20-22 июля2018 г. на Монастырском
острове в Днепре - главная сцена (вход платный).20 июля на
Фестивальном причале (вход свободный, вечер корифеев Джаза Днепра,
конкурс финалистов Джаз на Пирсе, открытие фестиваля)Билеты от 250
грн. до 2000 грн. на 1 день. 250 грн. - специальный промо тариф для
билетов в фан-зону, действует до 10.06. Потом фан-зона 300
грн.Покупка билетов
https://jazz-dnepr.com/buy-ticketshttps://jazz-dnepr.com/buy-tickets
- Победитель конкурса «Джаз на Пирсе-2018»
- Дмитрий Логвин с новым проектом «Argentum» при участии Денисса
Пашкевича (Украина-Латвия)
- Квинтет Сильвестра Островского (Польша)
- Paul Seedorenko Trio (Украина)
- Группа DZ’OB (Украина)
- Matthew Whitaker (США)
- Dee Dee Bridgewater (США)
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