|Мы заставим платить по счетам: Госдеп просит Иран не отвечать на убийство Сулеймани
|04.01.2020 19:46
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал Иран не прибегать к агрессивным действиям в ответ на ликвидацию командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон будет продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана, следовательно призвал Иран не отвечать на ликвидацию Касема Сулеймани.
Новый взрыв был слышен в центре так называемой "зеленой зоны" иракской столицы, где находятся представительства других стран, сообщил
СМИ сообщают, что ракета могла упасть близко от американского посольства.
ВМС США отменяют совместные с Марокко учения у берегов королевства после операции США по ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает новостной портал военно-морского института США (USNI News).
Сообщается, что корабль и военнослужащие, которые должны были принять участие в совместных учениях, отправятся на Ближний Восток.
Отмечается, что пехотинцев направляют на Ближний Восток для обеспечения безопасности на фоне операции США по ликвидации Сулеймани.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил в пятницу, что США отправят дополнительно 3000 военнослужащих на Ближний Восток после убийства Сулеймани.
Территория Афганистана не будет использоваться против какой-либо другой страны в регионе, заявил в пятницу президент ИРА Мохаммад Ашраф Гани.
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Напомним, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара США. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен по приказу американского президента Дональда Трампа.
Глава государства отметил, что провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил с ним ситуацию в регионе.
Тем временем глава исполнительной власти Абдулла Абдулла выразил соболезнования иранскому народу и семье генерала Сулеймани.
Стоит отметить, что ряд афганских политиков, в том числе Хамид Карзай, Мохаммад Мохаккик, Карим Халили, Ахмад Зия Масуд, Ханиф Атмар и другие осудили убийство иранского генерала.