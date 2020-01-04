В 2020 году в связи с увеличением прожиточного минимума возрос и размер алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в субботу, 4 января.

Для детей до шести лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

-для детей до 6 лет - 889,5 грн;

-для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн.

"Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", - сказано в сообщении.

Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, добавили в министерстве.

Ранее Кабмин предложил поднять прожиточный минимум вдвое. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц.

Позже в Минсоцполитики заявили, что прожиточный минимум будут увеличивать постепенно. В правительстве обещают постепенно увеличивать прожиточный минимум до 30-40% от размера зарплаты.







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