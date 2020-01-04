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Кабмин озвучил медицинские услуги, которые в 2020 году будут бесплатными
04.01.2020 20:07
Кабмин опубликовал перечень медицинских услуг, которые точно в 2020 году будут бесплатными
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