Британская королевская семья выпустила новое фото в честь новогодних праздников. Снимок, на котором представлены четыре поколения семьи, был опубликован в Инстаграм.

С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года, - говорится в описании к фотографии.

На снимке Елизавета II позирует с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем.

Стоит отметить, что Джордж стоит рядом с принцем Чарльзом в сине-зеленых клетчатых штанах, хотя традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой.

Дело в том, что летом 2019 года маленький принц отпраздновал шестилетие, а по королевским обычаям это знаковый возраст для мальчиков - шести лет им разрешается носить брюки на официальных мероприятиях и фотографиях.





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