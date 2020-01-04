|Фото дня: королева Елизавета II и трое ее наследников на праздничной открытке
|04.01.2020 20:55
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Британская королевская семья выпустила новое фото в честь новогодних праздников. Снимок, на котором представлены четыре поколения семьи, был опубликован в Инстаграм.
С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года, - говорится в описании к фотографии.
На снимке Елизавета II позирует с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем.
Стоит отметить, что Джордж стоит рядом с принцем Чарльзом в сине-зеленых клетчатых штанах, хотя традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой.
Дело в том, что летом 2019 года маленький принц отпраздновал шестилетие, а по королевским обычаям это знаковый возраст для мальчиков - шести лет им разрешается носить брюки на официальных мероприятиях и фотографиях.