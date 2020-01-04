В Индии разработали смартфон для незрячих людей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Индии разработали смартфон для незрячих людей
04.01.2020 21:01
В Индии создали смартфон для людей с полной или частичной утратой зрения
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
или
частичной
утратой
зрения
полной
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->