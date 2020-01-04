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В Индии разработали смартфон для незрячих людей
04.01.2020 21:01
В Индии создали смартфон для людей с полной или частичной утратой зрения Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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