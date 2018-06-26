Главное управление Государственного земельного кадастра в Черкасской области, которое возглавляет Ольга Залога, организовывает земельные аукционы без обнародования информации о времени и месте проведения, утверждают три местных руководителя агрофирм, которые попытались принять участие в конкурсах на право аренды земли и не смогли попасть в список участников торгов. Два фермера узнали о результатах торгов пост-фактум, а третьему сообщили, что его квитанция об оплате участия не поступила организаторам аукциона Фото: wobogre / pixabay.com Руководитель компании "Гром" Валентин Стрельцов рассказал изданию, что его договор на аренду 120 га земли в Минковском районе закончился в прошлом году, он подал заявление на продление, но ему отказывали по разным причинам, и в последний раз выяснилось, что снимать землю можно только через аукцион. За пользование участком после срока окончания договора руководителя оштрафовали, но он все равно решил поучаствовать в торгах и ежедневно мониторил сайт Госгеокадастра, чтобы не пропустить объявление об акуционе. Но узнал уже сразу о результатах конкурса – председатель сельсовета сообщил ему, что за эти участки на счет поступили деньги."На последующее обращение фермера по непонятной ситуации с аукционом начальник Главного управления Госгеокадастра в Черкасской области Ольга Залога отвечала, что аукцион состоялся согласно всем требованиям законодательства и объявления о торгах обнародовали на официальном сайте еще 6 апреля. Однако эта ситуация возмутила не только фермера, но и депутатов Маньковского районного совета, следовательно они написали обращение во все возможные инстанции о нарушении порядка организации земельного аукциона", – пишет газета.Стрельцов подал на Главное управление Госгеокадастра в Черкасской области в суд и требует возобновить договор аренды земли, где у него растет урожай, а также признать неправомерным аукцион, который, по его мнению, Госгеокадастр провел "секретно".На "тайный акуцион" в той же области изданию пожаловался директор фермерского хозяйства "Престиж Агролюкс" Александр Пухир, он более 10 обрабатывал землю в Лиснянском районе и тоже не смог попасть на аукцион, потому что сообщение о проведении торгов появилось на сайте, как он утверждает, через 15 минут после их завершения."Эта ситуация очень возмутила фермеров, которые стремились честно побороться на аукционе за землю. Поэтому через три дня после аукциона депутаты Лисянского райсовета экстренно провели сессию. На ней утвердили обращение ко всем возможным органов, в том числе и в Звенигородскую прокуратуру, чтобы правоохранительные органы провели расследование условий проведения этого аукциона", – пишет "Урожай Надросся".Третий фермер, владелец хозяйства "Билецкого" Григорий Билецкий не попал на аукцион из-за того, что в Госгеокадастре якобы не получили его квитанцию об оплате регистрационного и гарантийного взноса, хотя ранее, по его словам, представитель исполнителя земельных торгов ему устно подтвердил, что с документами все в порядке. Издание пишет, что по итогам торгов сумма, которую получит локальный совет, будет меньше, чем платил Билецкий раньше – победитель аукциона будет платить за 1 га 2654 грн, а Билецкий оплачивал аренду по ставке 3511 грн за га. https://www.facebook.com/urozhay.online/posts/2072971179644356 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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