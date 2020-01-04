Погода, Новости, загрузка...
Украинцы еще не готовы к переносу Рождества
04.01.2020 21:33
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря.

epifanij1

Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является довольно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 