|Украинцы еще не готовы к переносу Рождества
|04.01.2020 21:33
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Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".
Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является довольно сложным.
"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.
Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.
"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.
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