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Бред Пітт розповів про свій перший поцілунок
05.01.2020 07:11
Бред Пітт знявся для обкладинки W Magazine і дав інтерв'ю, в якому розповів цікаві факти про своє дитинство.



Актор зізнався, що вперше поцілувався в четвертому класі і був тоді дуже збентежений.

«Її звали Ліза. Це було в її гаражі в четвертому класі. Вона жила на одній вулиці зі мною. Я настільки сильно перенервував, що відразу після поцілунку побіг до себе додому», - поділився Пітт.

А ще актор розповів, що в дитинстві мріяв стати каскадером або боксером.

«Я хотів бути Мухаммедом Алі. Я ще дуже любив дивитися за стрибками на лижах з трампліну. Це виглядало круто. Я думав, що це заняття для мене», - додав Бред.

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