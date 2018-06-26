В Николаевской области от кори скончался ребенок в возрасте восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве не назвали точную дату смерти, однако отметили, что это случилось "за отчетную неделю".

Кроме того, в Министерстве здравоохранения напомнили, что в Украине умерли 12 человек от осложнений кори с начала 2018 года. Среди них восемь детей и четверо взрослых.

Также в течение прошедшей недели заболели 1273 человека, из них 487 взрослых и 786 детей. Данные показатели на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киевской области в Ирпенском районе зафиксирована вспышка кори и ветрянки . Заболевшие находятся в инфекционном отделении Ирпеньской больницы.

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