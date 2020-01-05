Старт 2020го видався для Дженніфер Лопес успішним. В цьому році співачку, актрису і продюсера чекає не тільки розкішне весілля, а й урожай нагород. Перша з яких - премія Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс. Якщо на червоній доріжці вона приміряла ніжний образ сучасної принцеси в платті зі шлейфом Richard Quinn, то на закритій вечірці - сексуальний комбінезон Zuhair Murad, оброблений сотнею кристалів і делікатними пір'їнками на рукавах.



Як і будь-яке творіння haute couture ліванського дизайнера, його хочеться розглядати в деталях. Чого тільки варті кам'яний бант на шиї зірки і декольте в пікантній формі краплі. Макіяж і особливий манікюр Дженніфер Лопес залишилися колишніми.





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