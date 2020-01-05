Погода, Новости, загрузка...
Декольте у формі краплі і діамантовий бант: новий вихід Дженніфер Лопес
05.01.2020 08:06
Старт 2020го видався для Дженніфер Лопес успішним. В цьому році співачку, актрису і продюсера чекає не тільки розкішне весілля, а й урожай нагород. Перша з яких - премія Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс. Якщо на червоній доріжці вона приміряла ніжний образ сучасної принцеси в платті зі шлейфом Richard Quinn, то на закритій вечірці - сексуальний комбінезон Zuhair Murad, оброблений сотнею кристалів і делікатними пір'їнками на рукавах.

Як і будь-яке творіння haute couture ліванського дизайнера, його хочеться розглядати в деталях. Чого тільки варті кам'яний бант на шиї зірки і декольте в пікантній формі краплі. Макіяж і особливий манікюр Дженніфер Лопес залишилися колишніми.

5287_660x803_1_c0385c12c3ec1df777f917855b765add1125x1369_0xac120003_8618861531569041127e.jpeg (44.75 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 