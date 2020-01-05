Об этом сообщается на странице Facebook компании Taryan Group, которая организовывает выступление политика.

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично. Ирина Хакамада автор множества книг, между которых бестселлер «Дао Жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста», входит в ТОП 100 самых известных женщин мира по версии журнала Time, а также была в числе тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию Мира. Не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта", - говорится в сообщении.

Запланированный визит Хакамады в Украине уже прокомментировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская гадость, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину ... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - написал в Фейсбуке Чубаров.

Ранее, в 2014 году, российский политик Ирина Хакамада предлагала выкупить Крым у Украины и так выйти из конфликта, легализовав аннексированную территорию в составе России. В 2017 году в интервью "Радио Свобода" Хакамада подтвердила свою позицию.

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